Мундеп пожаловался Илону Маску на проблемы с метро на юго-западе Петербурга

Муниципальный депутат МО "Ульянка" Никита Кириллов в День космонавтики, 12 апреля, написал письмо основателю компании SpaceX Илону Маску. Он рассказал американскому бизнесмену о нехватке станций метрополитена и пригласил в Петербург.

- Я сам вырос на юго-западе, 34 года там живу и всю мою жизнь нам обещают станцию метро построить, - сообщил ЗАКС.Ру Кириллов. - Маск, как эффективный менеджер, стратег, максимально близок к тому, чтобы дать мастер-класс для наших чиновников.

Мундеп отправил письма и в SpaceX, и в Tesla, другую компанию Маска. Чтобы максимально привлечь внимание адресата, он наклеил на конверт марки с Юрием Гагариным, которые пришлось купить и филателистов.

- Возможно, это хоть как-то затронет души сотрудников SpaceX, письмо дойдет до Маска и он даст ответ, - добавил муниципал.

Однако Кириллов согласился, что получить ответ для него будет все равно что выиграть "джек-пот". Он надеется, что сам факт обращения лишний раз привлечет внимание городских чиновников к проблеме.

Фото Никиты Кириллова