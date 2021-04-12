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17:26

"Роснефть" назвала публикации в СМИ об обысках у Анина "клеветнической кампанией"

фото ЗакС политика "Роснефть" назвала публикации в СМИ об обысках у Анина "клеветнической кампанией"

Компания "Роснефть" отказалась комментировать действия силовиков и ход следствия по делу о вмешательстве в частную жизнь, в рамках которого с обысками пришли к главному редактору "Важных историй" Роману Анину, сообщается на сайте компании.

По версии "Роснефти", публикации об обысках были использованы "недобросовестными медиа для очернения" компании.

"Против "Роснефти" и ее руководства развернута масштабная информационная война, участниками которой являются, в том числе, и заграничные интересанты. Клеветническая кампания нацелена на дискредитацию результатов деятельности "Роснефти", учитывая ее бюджето- и системообразующую роль для российской экономики, а также лидирующее положение в мировой энергетической отрасли. Подобные информационные атаки организуются с целью снижения конкурентоспособности и создания дополнительных санкционных рисков не только для "Роснефти", но и для страны в целом", - заявили в "Роснефти".

Представители компании заявили, что "Роснефть" "предприняла ряд юридических действий для защиты своей деловой репутации и акционерной стоимости". Напомним, в марте компания подала иски против ряда СМИ: "Важных историй", "Новой газеты", "Эха Москвы", "Дождя" и агентства Bloomberg.

Напомним, речь идет о деле, связанной с публикацией Романа Анина в "Новой газете" в 2016 году. Расследование было посвящено собственности и отдыху бывшей жены главы "Роснефти" Игоря Сечина Ольги. В октябре 2016 года суд признал сведения, изложенные в публикации, недостоверными.

Вечером 9 апреля к Анину пришли с обысками, которые продлились шесть часов, затем, уже ночью, его увезли на допрос в СК. Там журналист отказался свидетельствовать против себя, и допрос состоялся сегодня, 12 апреля. Анин проходит по делу свидетелем.

Союз журналистов Петербурга заявил, что расценивает обыски у Анина как "очередной факт давления на прессу" и "попытку запугать журналистов-расследователей".

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