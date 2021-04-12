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Муниципал

17:34

Депутат МО "Владимирский округ" пожаловался в прокуратуру на покупку дорогих аппаратов УЗИ

фото ЗакС политика Депутат МО "Владимирский округ" пожаловался в прокуратуру на покупку дорогих аппаратов УЗИ

Депутат МО "Владимирский округ" Денис Луговский опубликовал видеоролик на своем YouTube канале, в котором рассказал о закупке двух аппаратов УЗИ для поликлиники №43 в Кировском районе Петербурга по завышенной, по его мнению, стоимости. Разница между максимальной ценой закупки и рыночной стоимостью может составлять, по подсчетам мундепа, 5 млн рублей. Луговский отметил, что к выделению средств на покупку медицинского оборудования могут быть причастны депутаты Законодательного собрания от "Единой России" Денис Четырбок и Алексей Цивилев.  

Два аппарата для проведения УЗИ были закуплены за 14,8 млн рублей. Луговский обратился к официальному дилеру медицинского оборудования и узнал, что оба устройства Logiq S7 и Voluson S8 могут стоить 9,6 млн рублей. Луговский задается вопросом, как два разных по комплектации устройства были приобретены по одной цене в 7,4 млн рублей. Муниципальный депутат подал заявление в прокуратуру.

Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок летом 2020 года разместил на своей странице в Instagram публикацию о визите в поликлинику №43 в Кировском районе Петербурга, где и упомянул о поправке, с помощью которой было приобретено оборудование. Речь идет о "депутатской поправке" — когда депутат вносит свое предложение по выделению средств на усмотрение парламентария. Определить, от кого и на что именно уходят бюджетные средства не всегда возможно, так как деньги зачастую выделяются от имени фракции, а не конкретного депутата. 

"Поводом для визита стало приобретение нового медицинского оборудования: по нашей совместной поправке, которую единогласно поддержали депутаты из фракции "Единая Россия", были закуплены два новых УЗИ аппарата…" — говорится в публикации. 

Депутат Заксобрания Алексей Цивилев в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что не видел видеоролик Луговского. 

- Я не знаю, что такое "депутатская поправка". Мы, в рамках полномочий депутата, оказали помощь, в том числе, всем бюджетным учреждением, которые нам делали заявку и удостоверились, что закупка совершена. По факту мы удостоверились, что они стоят и работают. По всем позициям, что к нам поступают, мы всегда едем и смотрим. К самой закупке депутаты никакого отношения не имеют, - заявил Цивилев ЗАКС.Ру. 

Оперативно получить комментарий от Дениса Четырбока редакции ЗАКС.Ру не удалось. 

Денис Четырбок и Алексей Цивилев — депутаты Заксобрания от "Единой России" в избирательном округе №17. Четырбок известен как автор закона о "наливайках". Оба депутата будут участвовать в праймериз "Единой России" на выборы в Законодательное собрание 2021 года.

Константин Леньков / фото: Instagram Дениса Четырбока


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