Для новгородских пенсионеров вернули обязательный режим самоизоляции

Оставляющая желать лучшего эпидемиологическая динамика в Новгородской области послужила поводом для введения более строгих мер. Межведомственный региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса решил вновь обязать пожилых людей оставаться дома большую часть суток.

"Предлагаю вернуть режим самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет и неработающих граждан от 60 до 65 лет. За исключением посещения объектов торговли, расположенных рядом с домом, аптек и прогулок – с 8 до 11 часов. А также, если необходимо обратиться за медицинской помощью", - объявил 12 апреля на совещании с подчиненными губернатор Андрей Никитин.

В области действуют 47 прививочных пунктов, говорится на сайте регионального правительства. Более половины от привившегося населения - это как раз пожилые люди. С начала месяца в Новгородской области выявляют ежедневно от 40 до 50 новых заражений COVID-19.