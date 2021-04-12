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18:29

Путин уволил первого замглавы ФСИН Рудого

фото ЗакС политика Путин уволил первого замглавы ФСИН Рудого

Президент Владимир Путин освободил от должности первого замглавы ФСИН генерала Анатолия Рудого, указ опубликован на портале правовой информации.

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатолиевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", - указано в тексте документа.

Рудов занимал пост замглавы ФСИН с 2014 года. В конце марта о его возможном уходе писал РБК. Также источники сообщали, что в отставку может также уйти начальник главного оперативного управления ФСИН Евгений Гнедов.

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