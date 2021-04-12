18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:57

Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе

фото ЗакС политика Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе

Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику космонавту Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области, передает РИА "Новости".

Путин прибыл в регион с визитом в День космонавтики, он также проводит совещание по развитию космической деятельности. В ходе совещания он поздравил работников ракетно-космической отрасли с 60-летней годовщиной первого полета человека в космос.

Президент заявил, что нужно использовать "преимущества для укрепления обороноспособности страны" и "наращивания темпа научно-технологического и экономического развития".

"В новом 21-м веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной, хочу это тоже напомнить. И сегодня мы обсудим вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности, проанализируем, что нужно сделать, чтобы усилить наши позиции в этой, без преувеличения, стратегической сфере", - сказал Путин.

Напомним, Гагарин стал первым человеком в космосе. Его полет 12 апреля 1961 года длился 108 минут.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:57 ЗакС космический

19:52 Суд оштрафовал главу "Альянса врачей"* на 180 тысяч рублей за акцию у колонии Навального

19:25 После прорыва трубы в Петербурге в яму провалились три автомобиля

18:59 Романов просит генпрокурора взять расследование пожара на Невской мануфактуре на личный контроль

18:57 Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе

18:33 Беглов поблагодарил петербуржцев за ответственное отношение к своему здоровью

18:29 Путин уволил первого замглавы ФСИН Рудого

17:56 ТАСС: Причиной пожара на Невской мануфактуре могло стать короткое замыкание

17:53 Кандидат военных наук отговаривает учителей поддерживать независимый профсоюз

17:48 Для новгородских пенсионеров вернули обязательный режим самоизоляции

17:34 Муниципал: Депутат МО "Владимирский округ" пожаловался в прокуратуру на покупку дорогих аппаратов УЗИ

17:26 Муниципал: Мундеп пожаловался Илону Маску на проблемы с метро на юго-западе Петербурга

17:26 "Роснефть" назвала публикации в СМИ об обысках у Анина "клеветнической кампанией"

17:24 Екатеринбургская полиция проверяет Twitter Ройзмана

17:02 На Пивоварова возбудили дело за поставку масок и защитных костюмов на станцию скорой помощи

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru