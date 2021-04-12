Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе

Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику космонавту Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области, передает РИА "Новости".

Путин прибыл в регион с визитом в День космонавтики, он также проводит совещание по развитию космической деятельности. В ходе совещания он поздравил работников ракетно-космической отрасли с 60-летней годовщиной первого полета человека в космос.

Президент заявил, что нужно использовать "преимущества для укрепления обороноспособности страны" и "наращивания темпа научно-технологического и экономического развития".

"В новом 21-м веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной, хочу это тоже напомнить. И сегодня мы обсудим вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности, проанализируем, что нужно сделать, чтобы усилить наши позиции в этой, без преувеличения, стратегической сфере", - сказал Путин.

Напомним, Гагарин стал первым человеком в космосе. Его полет 12 апреля 1961 года длился 108 минут.