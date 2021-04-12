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12 апреля, 19:52

Суд оштрафовал главу "Альянса врачей"* на 180 тысяч рублей за акцию у колонии Навального

фото ЗакС политика Суд оштрафовал главу "Альянса врачей"* на 180 тысяч рублей за акцию у колонии Навального

Визит к стенам ИК-2 в Покрове, где содержится оппозиционер Алексей Навальный, обернулся для главы "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой штрафом в размере 180 тысяч рублей, сообщает "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Михаила Арсеньева.

Протокол составили по "усовершенствованной" митинговой статье 20.2.2 КоАП: на ее выбор повлиял статус колонии как режимного объекта. По решению суда, Васильева создала "массовое пребывание граждан, создавшее помехи, совершенное на территориях, непосредственно прилегающих к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы". По мнению полицейских, женщина вместе с другими визитерами нарушили нормальное функционирование колонии и создали помехи для транспорта и пешеходов. Вердикт будет оспариваться стороной защиты Васильевой.

Напомним, что лидер профсоюза и сопровождающие ее коллеги явились к стенам покровской ИК-2 в медицинских халатах, выступая против неоказания квалифицированной помощи Навальному, на которое он жаловался. Васильева является его лечащим врачом.

Между тем, оппозиционер держит голодовку почти две недели. За это время он потерял 15 кг веса. Навальные продолжает жаловаться на неврологические боли, преследующие его еще со времени пребывания в "Матросской тишине". Его могут начать кормить принудительно.

*Минюст внес "Альянс врачей" в реест НКО, выполняющих функции иностранного агента

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