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12 апреля, 19:57

ЗакС космический

В Ротонде Мариинского дворца в понедельник, 12 апреля, разместили портреты Юрия Гагарина, макеты первых советских ракет и еду для употребления в невесомости. Здесь открылась выставка "Он первый", посвященная 60-летию первого полета к звездам. На торжественную церемонию помимо депутатов и работников аппарата ЗакСа пригласили ветеранов, сотрудников и курсантов Военно-космической академии имени Можайского.

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Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров подчеркнул, что первый космический полет изменил мир, дав возможность появиться интернету и мобильной связи. После этого он заявил учащимся Можайки, что от их навыков будет зависеть обороноспособность России.

- Космос стал театром военных действий. От вашей подготовки, от ваших знаний, достижений и умений зависит то, какими мы будем на этом театре военных действий, - сказал Макаров.

На выставке, разместившейся в нескольких залах Мариинского дворца, представлено более 30 фотографий, рассказывающих о становлении российской космонавтики. В том числе редкие снимки самого Гагарина. Некоторые экспонаты привезли из родины первого космонавта мира - Смоленской области. Другие предоставила академия имени Можайского.

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текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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