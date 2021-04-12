ЗакС космический

В Ротонде Мариинского дворца в понедельник, 12 апреля, разместили портреты Юрия Гагарина, макеты первых советских ракет и еду для употребления в невесомости. Здесь открылась выставка "Он первый", посвященная 60-летию первого полета к звездам. На торжественную церемонию помимо депутатов и работников аппарата ЗакСа пригласили ветеранов, сотрудников и курсантов Военно-космической академии имени Можайского.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров подчеркнул, что первый космический полет изменил мир, дав возможность появиться интернету и мобильной связи. После этого он заявил учащимся Можайки, что от их навыков будет зависеть обороноспособность России.

- Космос стал театром военных действий. От вашей подготовки, от ваших знаний, достижений и умений зависит то, какими мы будем на этом театре военных действий, - сказал Макаров.

На выставке, разместившейся в нескольких залах Мариинского дворца, представлено более 30 фотографий, рассказывающих о становлении российской космонавтики. В том числе редкие снимки самого Гагарина. Некоторые экспонаты привезли из родины первого космонавта мира - Смоленской области. Другие предоставила академия имени Можайского.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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