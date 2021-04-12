Беглов заявил о необходимости восстановить здание "Невской мануфактуры"

Губернатор Петербурга Александр Беглов вечером 12 апреля посетил место пожара на Октябрьской набережной, где в течение десяти часов горело здание "Невской мануфактуры". Градоначальник выразил слова поддержки семьям пострадавших пожарных.

Во время тушения пожара погиб один пожарный, трое сотрудников МЧС были госпитализированы. Губернатор Беглов пообещал, что город окажет необходимую помощь всем пострадавшим, передает пресс-служба Смольного. Также чиновник заявил о необходимости восстановить сгоревшее историческое здание: "От сильного пожара очень серьезно пострадал памятник архитектуры, объект культурного наследия. Величина ущерба устанавливается". По закону "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" возведение нового объекта на этом месте невозможно, напомнил губернатор, на территории разрешено только восстановление утраченного объекта культурного наследия.

Пожар на Октябрьской набережной, 50, начавшийся около полудня, был локализован в 22:22, как сообщили в региональном управлении МЧС. "В производственном здании размерами 35х150 метров происходит тление в завалах на площади 1000 кв.метров. Сведения о пострадавших уточняются", - рассказали в пресс-службе ведомства. К ликвидации пожара было привлечено 69 единиц техники и 347 человек личного состава. Губернатор Беглов отдельно поблагодарил командование Западного военного округа за предоставленные для тушения пожара вертолеты, а также сотрудников ГУ МВД Росгвардии за охрану общественного порядка и обеспечение безопасности жителей прилегающих кварталов.

фото: gov.spb.ru

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