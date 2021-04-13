"ВКонтакте" заблокировала доступ к официальной странице ФСИН

Администрация "ВКонтакте" решила заблокировать страницу Федеральной службы исполнения наказаний в социальной сети после того, как там стали появляться сообщения о сборе пожертвований для администраторов паблика.

"Возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН. Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов", - высказались о ситуации в пресс-службе "ВКонтакте" в разговоре с ТАСС.

Доступ к сообществу будет снова открыт, когда на контакт с администрацией соцсети выйдут представители должностных лиц ФСИН.