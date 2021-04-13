"Там его нет": Иван Жданов не нашёл отца в СИЗО Архангельска

Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов рассказал о безуспешных поисках своего этапированного в Архангельскую область отца: из Ростовской области его увезли ещё 8 апреля, однако связи с ним до сих пор нет. Переживаниями Жданов поделился у себя в Twitter.

"8-го апреля моего отца увезли из СИЗО Ростова-на-Дону. Сегодня следователь сказал, что его привезли СИЗО в Архангельске. Адвокаты посетили СИЗО Архангельска. Там его нет", - поделился директор ФБК.

Напомним, о возбуждении уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 218 УК) в отношении Юрия Жданова стало известно в конце марта. Нарекания правоохранителей вызвал период его работы в администрации посёлка Искателей в НАО. Будучи в составе местной жилищной комиссии, он рекомендовал руководителю посёлка предоставить некой даме квартиру по договору социального найма, однако позднее выяснилось, что семья уже получила жилищную субсидию.

Иван Жданов уверен в политизированности процесса.

*Российские власти считают ФБК организацией, выполняющей функции иностранного агента