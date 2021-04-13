СК отчитался о задержании директора "Невской мануфактуры" и его заместителя

Петербургские правоохранители задержали генерального директора "Невской мануфактуры" и его заместителя, оповестили в Следственном комитете.

В базе данных "СПАРК-Интерфакс" указано, что главой объекта является Максим Макеев.

Задержанным инкриминируют статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК).

По версии СК, предприниматели проигнорировали нарушения правил пожарной безопасности в бизнес-центре, доподлинно зная о них и позволяя площадке функционировать.

"В результате допущенных нарушений днем 12 апреля 2021 года произошло возгорание комплекса нежилых помещений на площади около 4 тысяч квадратных метров, повлекшее смерть сотрудника управления регионального МЧС, а также госпитализацию в тяжелом состоянии двух его коллег", - отметили в СК.

Накануне в борьбе с пламенем погиб командир пожарно-спасательной части № 64 Невского района Иван Белецкий. Его напарников госпитализировали с серьёзными ожогами.

Огонь охватил историческое здание "Невской мануфактуры" днём 12 апреля, моментально распространившись по всей его площади - полыхали 10 тысяч кв. метров. Позднее пламя перекинулось и на соседний дом, в котором располагался хостел.

Губернатор Александр Беглов, побывавший на месте ЧП, заявил о важности восстановления мануфактуры.