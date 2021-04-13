Экс-замгубернатора Псковской области стал главой аппарата фракции ЕР в Госдуме

У аппарата фракции "Единая Россия" в Государственной думе появился новый руководитель: им стал бывший заместитель губернатора Псковской области, первый замглавы центрального исполкома ЕР Максим Жаворонков, делится "Коммерсант".

На указанном посту ранее трудился Константин Мазуревский, которого ранее Госдума "делегировала" в Центральную избирательную комиссию в качестве её нового члена.

"Максим Жаворонков стал руководителем аппарата фракции "Единая Россия" в Государственной думе. В центральном исполкоме партии он продолжит работу на должности помощника председателя "Единой России" - первого заместителя руководителя ЦИК на общественных началах", - указывается на сайте ЕР.

Жаворонков родился в Ленинграде, впоследствии окончил юрфак СПбГУ. Занимал посты в Энергомашбанке и в холдинговой компании "Ленинец", с 2009 года стал во главе аппарата администрации Псковской области. В 2017 году получил должность первого замруководителя центрального исполкома "Единой России", позже - помощника председателя правящей партии.