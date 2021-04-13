"Хорошего рабочего дня!": "Владимир Соловьёв" сообщил о минировании петербургских судов

Несколько судов Петербурга вновь получили угрожающие послания утром вторника, 13 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе городских судебных инстанций.

На данный момент прервана работа Василеостровского и Сестрорецкого районных судов, идёт эвакуация.

"Заминирован суд и здание Роскомнадзора. Хорошего дня!" - написал отправитель, представившийся "Владимиром Соловьёвым".

В различные городские ведомства опять стали приходить письма о якобы заложенных бомбах на прошлой неделе. Полиция опасных объектов нигде не находила.