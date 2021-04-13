В России выявили еще 8,1 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 701

В России за последние сутки зафиксировано 8 173 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за все время эпидемии выявлено 4 657 883 случаев заболевания. По официальным данным, умерли 103 601 человек, 338 летальных исходов внесли в статистику за последний день.

В Петербурге заболел еще 701 человек. Всего с марта 2020 года в городе зафиксировано 403 789 случаев заболевания, 32 101 пациент болеет коронавирусом сейчас. Еще 30 человек признаны умершими от коронавируса, число летальных исходов, по данным штаба, возросло до 12 665.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 782 человека (71 485 болеют сейчас). В Подмосковье – 533 (37 067 продолжают лечение).