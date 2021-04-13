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11:50

В Петербург привезли очередные 19 тысяч доз вакцины "Спутник V"

фото ЗакС политика В Петербург привезли очередные 19 тысяч доз вакцины "Спутник V"

На баланс петербургской Фармбазы поступили 19 800 доз вакцины "Спутник V": в ближайшее время препарат распределят по медучреждениям города, сообщили в пресс-службе Смольного.

"В Петербурге сейчас есть вакцина в достаточном количестве для того, чтобы привить всех желающих. Проблем с записью на вакцинацию нет. Записаться можно как по телефону 122, так и через интернет-порталы Госуслуг и "Здоровье петербуржца". Особо хочу обратиться к старшему поколению: пожалуйста, сделайте прививку!" - призвал градоначальник.

На сегодняшний день в активе Петербурга имеется свыше 195 тысяч комплектов вакцины, всего с начала прививочной кампании в город привезли более 652 тысяч доз.

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