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11:57

Суд взыскал с Милова 350 тысяч рублей за высказывания о Пригожине в эфире "Навальный Live"

фото ЗакС политика Суд взыскал с Милова 350 тысяч рублей за высказывания о Пригожине в эфире "Навальный Live"

Люблинский суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к политику Владимиру Милову, постановив взыскать с последнего 350 тысяч рублей, сообщает проект "Сетевые свободы".

По данным проекта, суд снизил размер компенсацию в 15 раз по сравнению с изначально заявленными Пригожиным требованиями. Также суд не стал обязывать Милова в течение трех лет высказывать мнение, что Пригожин не является бандитом.

Напомним, Пригожин подал к Милову иск о защите чести и достоинства, требуя 5 млн рублей за высказывания политика в одном из роликов на YouTube-канале "Навальный Live". Это был один иск из целой серии: по 5 млн рублей Пригожин также требовал от Алексея Навального, Леонида Волкова, Максима Шевченко и других.

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