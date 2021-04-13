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12:58

Пензенских блогеров оштрафовали за съёмку роликов в форме силовиков

фото ЗакС политика Пензенских блогеров оштрафовали за съёмку роликов в форме силовиков

Пензенский суд счёл, что местные блогеры, переодетые в силовиков, дискредитировали "сотрудников органов внутренних дел", публикуя в TikTok и YouTube видео в форме, передает "Волга. МБХ медиа".

Молодые люди выложили в соцсети не менее 20 роликов, на кадрах которых они, переоблаченные в правоохранителей, нецензурно бранятся и вызывают, тем самым, "негативное отношение к силовикам" у зрителей.

Как итог, пензенцев признали виновными в незаконном ношении форменной одежды со знаками различия (статья 17.12 КоАП), оштрафовав каждого на тысячу рублей.

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