18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

14:19

Иванова склоняется к выдвижению по 5-му округу ЗакСа и борьбе с Егоровым

фото ЗакС политика Иванова склоняется к выдвижению по 5-му округу ЗакСа и борьбе с Егоровым

Депутат Законодательного собрания Петербурга от КПРФ Ирина Иванова сообщила ЗАКС.Ру о планах выдвигаться в Законодательное собрание от Выборгского района. По ее словам, еще нет окончательного решения, пойдет она по одномандатному округу №№ 5 или 11.   

О точном решении станет известно после конференции и съезда компартии, отметила парламентарий. Депутат рассказала, что изначально планировала идти по одиннадцатому округу, поскольку по округу № 5 должен был выдвигаться депутат от "Справедливой России" Александр Егоров. На днях стало известно, что он покинул ряды эсеров и, возможно, примет участие в праймериз "Единой России". Теперь Иванова готова идти по пятому округу и противостоять на выборах Егорову. 

— Ребята, я что-то не поняла, ты был в "Справедливой России" 10 лет. Сейчас ты посчитал, что тебе будет проще выдвигаться от "Единой России"? Дорогой мой, а где понятие совести, чести? Так как мы с оппозиционными партиями решили бороться с "Единой Россией" и просто их давить как только можно, вполне вероятно, что я пойду по пятому округу. Это будет такая месть с моей стороны, — рассказала Иванова корреспонденту ЗАКС.Ру. 

Иванова была депутатом ЗакСа пятого и шестого созывов. Недавно она заявила о своем желании выдвигаться в Государственную думу в 213-м избирательном округе. Иванова состоит в постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству и профильной  комиссии по туристской индустрии. Входит в президиум всероссийского женского союза "Надежда России".

Константин Леньков


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

15:56 Обращение депутатов ЗакСа Петербурга в СК об отравлении Кара-Мурзы направили в Москву

15:06 Из соцсетей единоросса Погорелова удалили праздничную фотографию депутата в костюме астронавта

14:43 Макарову пожаловались на "преждевременную" агитацию перед праймериз "Единой России"

13:11 Резник попросил деятелей культуры из Петербурга высказаться о ситуации с Навальным

12:55 "Фонтанка": Кандидаты от "Единой России" в Госдуму и ЗакС Петербурга могут сменить округа

12 апреля, 19:57 ЗакС космический

12 апреля, 17:34 Депутат МО "Владимирский округ" пожаловался в прокуратуру на покупку дорогих аппаратов УЗИ

12 апреля, 15:27 Макаров открыл выставку "Он первый"

12 апреля, 14:39 Заявившийся на праймериз Гарнец пока не решил, будет ли выдвигаться в ЗакС

12 апреля, 14:28 Смольный не станет проводить проверку из-за опасений Макарова о строительстве "дома-гроба-2"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:46 ККИ сносит незаконные торговые павильоны в нескольких районах Петербурга

16:15 В воронежский штаб Навального пришла полиция: координатора увезли в отдел

15:56 Обращение депутатов ЗакСа Петербурга в СК об отравлении Кара-Мурзы направили в Москву

15:53 На главу Штаба Навального в Петербурге составили протокол за акцию 31 января

15:50 Обвинение запросило три года колонии экс-главе архангельского штаба Навального по делу о клипе Rammstein

15:26 Экс-глава района в Подмосковье Шестун стал фигурантом дела об угрозах суду

15:06 Из соцсетей единоросса Погорелова удалили праздничную фотографию депутата в костюме астронавта

14:59 Дмитриева предложила изъять "Невскую мануфактуру" у собственника

14:56 Неизвестные проникли в офис штаба Навального в Мурманске и изрисовали его свастикой

14:43 Макарову пожаловались на "преждевременную" агитацию перед праймериз "Единой России"

14:28 Профессора МФТИ Голубкина арестовали по подозрению в госизмене

14:28 Депутату гордумы Екатеринбурга назначили обязательные работы из-за участия в январском протесте

14:19 Иванова склоняется к выдвижению по 5-му округу ЗакСа и борьбе с Егоровым

14:10 В Петербурге задержали главу Штаба Навального Фатьянову

13:59 Глава Коми упразднил в должности постоянного представителя республики при президенте РФ

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru