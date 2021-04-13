Депутату гордумы Екатеринбурга назначили обязательные работы из-за участия в январском протесте

Участие в протесте, прошедшем 31 января, обернулось депутату городской думы Екатеринбурга Константину Киселёву 60 часами обязательных работ, проинформировали в локальном штабе Алексея Навального.

Днём ранее суд вынес аналогичное наказание суд за акцию 23 января. В обоих случаях Киселёву инкриминировали нарушение правил участия в публичном мероприятии (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Напомним, 31 января более чем в ста российских городах граждане на несанкционированных уличных акциях требовали освобождения политзаключенных, и в том числе Алексея Навального. В этот день задержали рекордное число людей – по данным "ОВД-Инфо", более 6 тысяч. Самые массовые выступления традиционно прошли в обеих столицах.