Макарову пожаловались на "преждевременную" агитацию перед праймериз "Единой России"

Член "Единой России" и кандидат на участие в предварительном голосовании партии Ирина Баханович обратилась к председателю регионального оргкомитета праймериз, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову из-за агитации своего потенциального конкурента, действующего депутата городского парламента Константина Чебыкина.

Баханович рассказала об увиденном ей 11 апреля на улице Наличной билборде с фотографией Чебыкина. По ее словам, сведения о регистрации депутата кандидатом на праймериз на тот момент отсутствовали, а потому он не мог вести агитацию. Согласно положению о праймериз, "агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата предварительного голосования".

Кандидатка попросила Макарова дать правовую оценку изложенной информации.

- Согласно положению, он должен быть кандидатом. Кандидат - это тот, кто был зарегистрирован решением оргкомитета, а решение о регистрации вывешивают в тот же день, когда его принимают, - прокомментировала ЗАКС.Ру Баханович. - Я лично отнесла свои документы 2 апреля и вечером того же дня появилась в списке на сайте.

В положении о праймериз говорится, что оргкомитет принимает решение о регистрации кандидата в течение 5 дней с момента приема документов. Чебыкин рассказал ЗАКС.Ру, что билборд на улице Наличной появился 9 апреля, а выдвинулся на участие в праймериз он еще раньше. Почему его имя так долго не появлялось на сайте, депутат не знает.

- Документы я подал установленным порядком на прошлой неделе, - сообщил Чебыкин. - У меня на руках есть уведомление о том, что мои документы приняты. Я сейчас звонил в партию, мне сказали, что у меня все идет установленным порядком. После того, как у меня приняли документы, я, как и написано в положении, дал разрешение на использование своей фотографии.

Депутат отметил, что находится на связи с Баханович и хорошо к ней относится.

- Не понимаю, почему она у меня не спросила, а сразу написал об этом в соцсетях, - удивился Чебыкин.

Заявительница объяснила ЗАКС.Ру, что как юрист и адвокат предпочитает официальные запросы и официальные ответы.

Отметим, Баханович зарегистрировалась на участие в праймериз по 4-му одномандатному округу (Василеостровский район). Сейчас эту территорию в городском парламенте представляет Чебыкин.





Обновление: Информация о регистрации Чебыкина кандидатом появилась на сайте "Единой России" во второй половине дня 13 апреля.

Фото Ирины Баханович

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