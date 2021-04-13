Неизвестные проникли в офис штаба Навального в Мурманске и изрисовали его свастикой

Неизвестные пробрались в штаб Навального в Мурманске и испортили мебель, сообщила в Telegram координатор штаба Виолетта Грудина.

По ее словам, злоумышленники отключили электричество, обрезали провода камер видеонаблюдения, изрисовали стены свастикой и испортили мебель. Сотрудники штаба вызвали на место событий полицейских.

"Это не мелкая пакость, а настоящее преступление. Безусловная месть мне за желание баллотироваться в горсовет. Я не боюсь", - заявила Грудина.

Штаб Навального в Мурманске в последние недели часто сталкивается с давлением. Тремя днями ранее неизвестные залили замок на входе в штаб монтажной пеной, а на двери нарисовали свастику. В подъезде дома Грудиной разбросали листовки с обвинениями в бандитизме и совращении детей.