Дмитриева предложила изъять "Невскую мануфактуру" у собственника

Депутат петербургского Законодательного собрания от фракции Партия Роста Оксана Дмитриева выступила с предложением изъять участок, на котором располагается сгоревшая "Невская мануфактура", у собственника и заставить его возместить утрату памятника архитектуры. Соображениями на сей счёт парламентарий поделилась у себя в Telegram-канале.

Ещё в 2015 году, напомнила Дмитриева, территорию перевели из промышленной зоны в жилищное строительство. С тех пор девелопер не единожды обращался к властям с просьбой увеличить высотный регламент, преследуя цель, считает депутат, застроить местность очередными многоэтажками.

Дмитриева добавила также, что МЧС в течение последних нескольких лет выявляла многочисленные нарушения противопожарной безопасности, которые собственник не устранял

"Мне представляется, что земельный участок вместе с имущественным комплексом должен быть изъят у собственника, и он должен полностью возместить вред. Сумма должна быть такая, чтобы государство возродило объект культурного наследия и подготовило под новые функции: либо технико-внедренческую зону, либо туристическо-развлекательный кластер с общественным пространством", - заключила депутат.

Напомним, ранее сегодня источник ТАСС сообщил о возможном поджоге здания. Кроме того, СК отчитался о задержании гендиректора "Невской мануфактуры" и его заместителя.

Огонь распространился по историческому зданию "Невской мануфактуры" днём 12 апреля - полыхали 10 тысяч кв. метров. Позднее пламя перекинулось и на соседний дом, в котором располагался хостел.

При ликвидации пожара погиб командир пожарно-спасательной части № 64 Невского района Иван Белецкий. Ещё нескольких пожарных госпитализировали с ожогами.

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