Из соцсетей единоросса Погорелова удалили праздничную фотографию депутата в костюме астронавта

Со страниц члена фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Михаила Погорелова во "Вконтакте" и Instagram удалили фотографию, на которой он поздравлял россиян с Днем космонавтики в костюме американского астронавта с нашивкой NASA.

Праздничный пост был сделан утром 12 апреля. Спустя сутки фотография еще оставалась в социальных сетях. Однако вскоре после того как ЗАКС.Ру в своем Telegram-канале обратил внимание на странное поздравление единоросса, снимки исчезли.

Отметим, в 1982-1988 Погорелов проходил службу в частях управления Военно-космических сил России на командных должностях. В 1988-1998 годах преподавал в Военно-космической академии имени Можайского. Позже работал на разных должностях в Законодательном собрании. Депутатом был избран в 2016 году.

Фото: vk.com/ Михаил Погорелов|Депутат ЗакС Санкт-Петербурга

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