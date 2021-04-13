Обвинение запросило три года колонии экс-главе архангельского штаба Навального по делу о клипе Rammstein

Гособвинение запросило бывшему главе штаба Навального в Архангельске Андрею Боровикову три года колонии строгого режима по делу о репосте клипа группы Rammstein на песню "Pussy", передает "МБХ медиа".

Боровиков считает, что в процессе участвуют подставные свидетели.

"Говорят, что совершенно случайно, не будучи моими друзьями, увидели у меня в видеозаписях в контакте клип, посмотрели и вдруг через несколько дней совершенно случайно именно им позвонил следователь и спросил: "А вы видели клип, который расследовал мое дело?" Ничего себе совпадения", - рассказал Боровиков.

По его словам, один из свидетелей упомянул, что "уже не в первый раз такие услуги оказывает следователям в качестве свидетеля".

Боровикова обвиняют в нарушении ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии). Поводом для возбуждения дела стал его репост во "ВКонтакте" клипа Rammstein, в котором эксперты усмотрели "натуралистические сцены с изображением полового акта, с наглядной демонстрацией гениталий", не обладающие при этом "научно-просветительской, художественной или исторической ценностью".