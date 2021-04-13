В воронежский штаб Навального пришла полиция: координатора увезли в отдел

Представители правоохранительных органов прибыли в штаб оппозиционера Алексея Навального в Воронеже, известили активисты у себя в Twitter.

По словам очевидцев, пока что полицейские осматриваются, никакую информацию о визите не говорят.

Ранее сегодня неизвестные затолкнули шедшего за листовками в типографию координатора штаба Андрея Ахмедулова в газель и увезли в неизвестном направлении, после чего с ним пропала связь. Позднее его обнаружили во 2 отделе полиции.

Следует добавить, что сегодня в Петербурге задержали главу локального штаба Ирину Фатьянову, а региональное отделение сети в Мурманске изрисовали свастиками внутри.