ККИ сносит незаконные торговые павильоны в нескольких районах Петербурга

Работники петербургского комитета по контролю за имуществом демонтируют незаконные торговые объекты, расположенные в Приморском, Выборгском и Пушкинском районах города.

Договоры аренды по выселяемым участкам закончились ещё в 2019-2020 годах. Общая площадь занимаемой нелегитимно территории превышает 450 кв. метров.

Так, на Новоколомяжском проспекте сносят многофункциональный павильон, среди нарушений которого - кроме просроченной аренды - несоблюдение противоэпидемических мер.

ККИ снёс также НТО на Мебельной улице, Московском шоссе и проспекте Энгельса.

Владельцев обозначенных точек привлекут к административной ответственности, кроме того, им выставят счёт за услуги по демонтажу киосков.