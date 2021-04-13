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13 апреля, 16:43

Депутат ЗакСа Иванова назвала закрытие границ с Турцией политическим решением

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Иванова назвала закрытие границ с Турцией политическим решением

Депутат Законодательного собрания Ирина Иванова (КПРФ) 13 апреля на пресс-конференции, посвященной влиянию коронавируса на петербургских предпринимателей, рассказала, что считает решение закрыть границу с Турцией политически мотивированным. 

— Мне кажется это понятным. Это удобно по двум причинам: первая — это политическая. "Ну не надо так с нами" — вы понимаете о чем я говорю. С Украиной что это там… Второе, это очень удобно экономически, — заявила Иванова на пресс-конференции, намекая на недавнюю встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главной Украины Владимиром Зеленским.

Она добавила, что решение закрыть границу с Турцией может стать хорошим стимулом для российской экономики. 

Россия объявила о приостановке перелетов в Турцию с 15 апреля до конца мая. Официальной причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Из-за этого, по данным Ассоциации туроператоров России, более полумиллиона туристов из России не смогут воспользоваться забронированными путевками. 

 

Константин Леньков


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