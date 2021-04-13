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Муниципал

13 апреля, 17:11

Мундеп МО "Сергиевское" сдал мандат после ухода из "Единой России"

фото ЗакС политика Мундеп МО "Сергиевское" сдал мандат после ухода из "Единой России"

Депутат муниципального совета МО "Сергиевское" Станислав Иванов 13 апреля отправил по почте заявление о сложении полномочий. Об этом он сам сообщил ЗАКС.Ру. 

Свое решение муниципал объяснил тем, что еще в 2020 году ушел из "Единой России" в ЛДПР. 

- Я шел на выборы от "Единой России" и сейчас не имею морального права оставаться депутатом, поскольку избиратели голосовали за меня как за представителя партии, - сказал Иванов.

Вместе с тем, в своем заявлении о сложении полномочий муниципал критически отозвался о петербургском отделении ЕР:

"В настоящее время Санкт-Петербургское региональное отделение партии "Единая Россия" в лице ее секретаря, проводит политику, неприемлемую моим моральным и этическим принципам".

Депутат объяснил, что считает результатом такой политики "полностью убитый парламентаризм на всех уровнях".  

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