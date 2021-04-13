Погибшего при тушении "Невской мануфактуры" пожарного и его коллег представят к наградам

Командира пожарно-спасательной части № 64 Невского района Ивана Белецкого, ставшего жертвой ЧП в "Невской мануфактуре", а также его госпитализированных коллег хотят представить к государственным наградам, проинформировали в пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

"Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава городского управления МЧС Алексей Аникин приняли совместное решение ходатайствовать о награждении погибшего и пострадавших огнеборцев правительственными наградами", - отмечается в послании МЧС.

Параллельно свои соболезнования выразили в петербургском гарнизоне пожарной охраны.

Также в МЧС поблагодарили добровольцев общественных организаций, таких, как "Россоюзспас", Всероссийского студенческого корпуса спасателей, школы добровольчества Политехнического университета и Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова и всех не прошедших мимо петербуржцев, организовавших сбор воды и питания для спасателей на месте ЧП.

Напомним, ранее сегодня источник ТАСС сообщил о возможном поджоге здания. Кроме того, СК отчитался о задержании гендиректора "Невской мануфактуры" и его заместителя.

Огонь распространился по историческому зданию "Невской мануфактуры" днём 12 апреля - полыхали 10 тысяч кв. метров. Позднее пламя перекинулось и на соседний дом, в котором располагался хостел.

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