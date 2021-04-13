Новым директором Александринского театра стал 27-летний экс-министр культуры Коми

Бывший глава Министерства культуры республики Коми Сергей Емельянов получил должность руководителя петербургского Александринского театра, извещает "Интерфакс".

Как сообщила замминистра культуры Алла Манилова, в учреждении культуры хотели видеть молодого управленца, поэтому 27-летний Емельянов как никогда им подходил: тем более, сам худрук Александринки Валерий Фокин отметил "свежесть" кандидата.

"Мы согласились с этим предложением. Министерству важно, чтобы была гармония менеджмента и художественного руководства учреждением. На посту министра культуры региона Сергей Емельянов сумел сделать регион узнаваемым в общероссийской культурной повестке", - поделилась мнением Манилова.

Не указывается, впрочем, почему в Александринке расстались с Ринатом Досмухамедовым: главой театра он стал не так давно - в 2018 году, причем, тоже по рекомендации Фокина.