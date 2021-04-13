"Роснефть" подала в суд на "Собеседник" и Олега Ролдугина

Компания "Роснефть" подала иск о защите деловой репутации к изданию "Собеседник" и журналисту Олегу Ролдугину, передает "МБХ медиа".

Сам Ролдугин затруднился сказать, к какому именно его материалу у "Роснефти" могли возникнуть претензии. В картотеке дела подобной информации тоже нет.

Ролдугин – автор нескольких статей, в которых упоминалась "Роснефть". Одна из последних касалась горнолыжного курорта "Лунная поляна", постройки которого арендует компания: этот курорт издание считает тесно связанным с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, за последний месяц "Роснефть" подала несколько против СМИ из-за ряда публикаций. В том числе – против "Важных историй", "Новой газеты", "Эха Москвы", "Дождя" и агентства Bloomberg.

Также 9 апреля силовики пришли с обыском к главному редактору "Важных историй" Роману Анину. Выяснилось, что интерес был связан с делом о вмешательстве в частную жизнь, возбужденному после расследования Анина в "Новой газете" в 2016 году, которое было посвящено собственности и отдыху бывшей жены главы "Роснефти" Игоря Сечина Ольги. В октябре 2016 года суд признал сведения, изложенные в публикации, недостоверными.