ФАС возбудила дело в отношении "Яндекса" из-за дискредитации компаний при поисковых запросах

Как и обещала, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Яндекса": по мнению государственного органа, компания не обеспечивает равные условия демонстрации сервисов на страницах поисковой системы, в том числе для своих конкурентов. ФАС узрела в действиях сервиса нарушение пункта 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

"По мнению ФАС России, ООО "Яндекс" предоставляет сервисам группы "Яндекс" преимущественные возможности по продвижению (привлечению внимания пользователей) сервисов в поисковой системе "Яндекс". Такие действия могут приводить к созданию дискриминационных условий деятельности на смежных с поиском товарных рынках", - констатируют в ФАС.

В ходе изучения обстоятельств дела антимонопольщики проанализируют, действительно ли сервисы "Яндекса" ставят собственные предложения приоритетными в поисковых запросах. Будет также оценен возможный урон, нанесённый вследствие подобных действий другим компаниям.

Если ФАС установит факт нарушения, "Яндексу" грозит оборотный штраф от суммы рыночной выручки.

На компанию еще летом прошлого года жаловались, в частности, такие сервисы, как Avito и ЦИАН, администрации которых считают, что из-за юридически спорного поведения поисковика у них снижается трафик.

Фото: лого ФАС "ВКонтакте"