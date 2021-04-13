Суд решил подвергнуть Любовь Соболь принудительному приводу по делу о проникновении в жилище

Мировая судья 276 судебного участка Инна Шилободина решила подвергнуть юристку Любовь Соболь принудительному приводу на заседание о делу о проникновении в жилище, сообщает "Медиазона".

Соболь принудительно приведут в суд 14 апреля в 9:00 "со входом в жилое помещение". На этом судья объявила перерыв в заседании, которое проходило сегодня, 13 апреля.

На принудительном приводе Соболь настаивал прокурор. По его версии, Соболь ушла с предыдущего заседания, уклонилась от извещения, не отвечала на звонки. Сторона защиты сообщила, что Соболь предупредила о том, что днем у нее была работа, а вечером она отводила ребенка в бассейн. Напомним, дело в отношении Соболь завели после того, как в декабре 2020 года она приехала к дому Константина Кудрявцева, предположительного сотрудника ФСБ, имя которого фигурировало в расследовании об отравлении политика в августе 2020 года. За некоторое время до этого соратники Алексея Навального опубликовал запись разговора политика с Кудрявцевым, из которого следовало, что оппозиционера пытались отравить, нанеся ему отравляющее вещество на нижнее белье.

По версии следствия, Соболь "неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины", "применила физическую силу" к хозяйке квартиры, снимала "свои противоправные действия на телефон".