"Чувствует себя хорошо": Патриарх Кирилл привился от коронавируса

Руководитель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда известил о том, что патриарх Кирилл прошёл курс вакцинации от коронавируса, передаёт "Интерфакс".

"Святейший патриарх привился в марте одной из отечественных вакцин, чувствует себя хорошо", - уточнил Легойда.

По словам церковного пресс-атташе, сегодня множество религиозных деятелей РПЦ прививаются от COVID-19.

Ранее Кирилл ругал "ковид-диссидентов", сравнивая их с атеистами.

Следует добавить также, что, когда Россию накрыла первая и частично вторая волны пандемии, церкви до последнего отказывались закрыться от прихожан, систематически проводя службы и ключевые праздники. В стане РПЦ была даже создана специальная "антивирусная" молитва.