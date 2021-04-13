Дело о поджоге машины Росгвардии на протестах 31 января в Москве вернули в прокуратуру

Пресненский суд Москвы вернул прокуратуру дело Сергея Василенко, которого обвиняют в поджоге колеса машины Росгвардии во время акции протеста 31 января, передает "Медиазона".

По словам представителей суда, дело вернули из-за нарушений в обвинительном заключении. Каких именно – не уточняется.

Василенко задержали в начале февраля. Ему вменяют нарушение ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога). По версии следствия, на протестах 31 января в Москве он поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии, никто не пострадал.

При этом в Росгвардии изначально заявляли, что причиной возгорания могли стать технические неполадки. В МЧС говорили, что заведенный автомобиль мог загореться из-за короткого замыкания.