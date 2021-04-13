Прокуратура требует заново рассмотреть дело активистки Дробноход по "дадинской" статье

Прокуратура обжаловала прекращение дела о неоднократном нарушении правил проведения митингов в отношении активистки из Новосибирска Яны Дробноход, передает "ОВД-Инфо".

Дело прекратили после того, как Дробноход перевела пожертвование социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних "Виктория", но прокуратура сочла, что "объектом посягательства" были "интересы общества и государства". По версии прокуратуры, "передача товарно-материальных ценностей в социальное учреждение не свидетельствует о снижении общественной опасности содеянного и заглаживании вреда, причиненного преступлением", и потому суд не должен был назначать судебный штраф. Прокурор просил отменить решение суда и отправить дело на новое рассмотрение.

В марте Центральный суд Новосибирска прекратил дело Дробноход по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга), ей был назначен судебный штраф в 40 тысяч рублей. Это дело на активистку завели в начале февраля из-за участия в протестах 31 января. Тогда же фигурантами других подобных дел стали житель Хабаровска Валентин Квашников и житель Красноярска Павел Хохлов. Дело Квашникова было прекращено.