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13 апреля, 19:21

Депутат Госдумы Вострецов зарегистрирован на праймериз ЕР

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Вострецов зарегистрирован на праймериз ЕР

"Единая Россия" зарегистрировала в качестве участника праймериз по выборам в кандидатов в депутаты Государственной Думы действующего федерального парламентария Сергея Вострецова. Соответствующая информация опубликована на сайте партии.

Сейчас Вострецов представляет в Госдуме Западный одномандатный избирательный округ Петербурга (№212). На праймериз он решил выдвигаться по этой же территории. 

О своем желании участвовать в выборах депутат заявлял еще в марте. Также на праймериз "Единой России" по 212-му округу документы подал лидер партийной фракции в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко. О намерении выдвигаться в Думу по этой территории сообщала и депутат ЗакСа от "Справедливой России" Надежда Тихонова

Напомним, в сентябре 2020 года секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак раскритиковал одну из идей законопроектов Вострецова. Он назвал его предложение "абсурдным". Турчак отметил, что полномочия Вострецова как депутата истекают в 2021 году и он вряд ли снова станет парламентарием. Вострецов на это заявил, что Турчак не до конца разобрался в ситуации. Депутат добавил, что все же рассчитывает на выдвижение в Госдуму от "Единой России". 

Актуальную информацию об избирательных округах Петербурга и желающих участвовать в выборах в ЗакС и Госдуму можно узнать с помощью карты ЗАКС.Ру


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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