В муниципалитетах Петербурга не ждут новых депутатов

По закону как минимум в четырех петербургских муниципалитетах в сентябре можно было бы доизбрать депутатов. В двух из них провести дополнительные выборы было возможно еще в прошлом году. О готовности обсудить этот вопрос ЗАКС.Ру сообщили только в одном местном избиркоме. В оппозиционном лагере надеются повлиять на ситуацию с помощью ЦИК и прокуратуры.

В сентябре в Петербурге будут голосовать не только за кандидатов в депутаты Государственной думы и Законодательного собрания. Своих представителей в муниципальный совет выберут в МО "Автово", а в МО "Ланское" (бывшая "Черная речка") определят имена пяти новых мундепов - там итоги выборов по одному из четырех округов отменили через суд. Но и это еще не все. Дополнительные выборы могут состояться еще в четырех муниципалитетах, где ранее сложили полномочия с нескольких народных избранников.

Согласно закону "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга", голосование назначается в случае, если в округе замещено менее двух третей депутатских мандатов. То есть, если избирательный округ в совете представляет пять мундепов, то при отказе от полномочий двух из них в округе должны быть объявлены дополнительные выборы.

В двух муниципалитетах Петербурга такая ситуация возникла уже в сентябре 2019 года. В МО № 15 избравшиеся по одному округу Константин Агарков и Андрей Роганков отказались от мандатов, поскольку предпочли работу в других советах. Агарков избрался также в МО "поселок Левашово", а Роганков - в МО "Светлановское". В "Оккервиле" полномочия с себя сложили депутаты Дмитрий Данилов и Янина Евстафьева. Первый предпочел "Невский округ", а вторая - "Светлановское", которое ей в итоге доверили возглавить.

В самом "Светлановском" аналогичная ситуация возникла в течение 2020 года. Там сначала от мандата отказался бывший глава-единоросс Анатолий Кораблев, а потом депутатских полномочий лишили коммуниста Константина Сотонина, за то, что сдал декларацию о доходах на 3 недели позже установленного срока. Оба они избрались в совет по округу № 25.

Местный совет МО "Шувалово-Озерки" 4 августа 2020 года лишил полномочий сразу двух депутатов от округа №1: Виктора Магера и Сергея Понежу. Основанием послужили опять-таки несвоевременно сданные декларации.

Дополнительные выборы в этих муниципалитетах могут быть объявлены в июне, за три месяца до единого дня голосования. ЗАКС.Ру обратился в местные избиркомы с официальным запросом о планах по проведению выборов. Ответы от ИКМО "Светлановское" и "Шувалово-Озерки" в установленные законом сроки не прошли. Председатель избиркома МО "Оккервиль" Ирина Королева сообщила, что досрочное прекращение полномочий двух депутатов согласно уставу муниципалитета не повлекло за собой неправомочность муниципального совета.

"В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга" причины для назначения досрочных выборов отсутствуют", - говорится в ответе.

Королева, очевидно, имела в виду пункт 3 статьи 5 закона, в котором говорится о том, что в случае если без мандатов осталось такое количество депутатов, что весь оставшийся состав совета является неправомочным, в течение шести месяцев назначаются досрочные выборы. Однако вопрос был задан о дополнительных выборах, которые проводятся по отдельным избирательным округам в случае замещения менее двух третей мест. Их проведение регламентируется другой статьей - № 59.

В ИКМО № 15 допустили, что такие выборы в муниципалитете могут пройти 19 сентября. Председатель комиссии Дмитрий Середа сообщил ЗАКС.Ру, что вопрос находится в стадии рассмотрения.

"В случае принятия положительного решения по данному вопросу Комиссией будут назначены дополнительные выборы по Округу №2 в единый день голосования 19 сентября 2021 года", - говорится в ответе.

Вместе с тем, провести дополнительные выборы этот муниципалитет мог и в 2020 году, однако делать этого не стал. В распоряжении ЗАКС.Ру есть июньский ответ Середы на обращение жительницы муниципалитета Любови Гороховой. В нем председатель ИКМО заявил, что замещение трех из пяти депутатских мандатов соответствует нормам городского законодательства, и правовые основания для назначения дополнительных выборов по округу № 2 отсутствуют. Прямого ответа на вопрос ЗАКС.Ру, почему дополнительные выборы не были объявлены в 2020 году, председатель ИКМО № 15 не дал.

Вопрос допвыборов в двух петербургских муниципалитетах ранее пытались обсудить в Горсуде Петербурга. Член партии "Яблоко" Юрий Багров просил определить срок, не позднее которого должно пройти голосование в МО № 15, а представители регионального штаба Алексея Навального - в МО "Оккервиль". В обоих случаях иски оставили без движения. По словам Багрова, ему суд сообщил, что в исковом заявлении не были указаны основания для назначения выборов ИКМО. "Яблочник" признался, что планов подавать новый иск у него пока нет.

- Тут вопрос в том, что сложившиеся составы депутатов уже все устраивает. У них все расклады определены и никакие изменения не нужны. В том числе и в "пятнашке", где расклад довольно тонкий. Там глава держится на коалиционном соглашении "Единой" и "Справедливой", - считает Багров.

В заключении суда по МО "Оккервиль" говорится, что избиратель вправе требовать назначить крайний срок проведения выборов только тогда, когда сложение полномочий депутатов привело к неправомочности местного совета. В противном случае выборы должны состояться в единый день голосования, то есть 19 сентября.

Руководительница петербургского штаба Навального Ирина Фатьянова в марте обратилась в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с просьбой принять меры для назначения дополнительных выборов в двух петербургских муниципалитетах. Глава городской избирательной комиссии Наталья Чечина ответила ей, что вопрос проведения дополнительных выборов относится к компетенции ИКМО, которые в случае бездействия можно распустить по решению судов. Параллельно "навальнистка" обратилась в районную прокуратуру, но та переслала обращение в Горизбирком, который в апреле прислал ответ, аналогичный мартовскому.

Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский считает, что дополнительные выборы в округах, где нет более двух третей депутатов, обязательно должны проводиться.

- Мешает [провести эти выборы], видимо, где-то нежелание самого муниципального совета, где-то их устраивает текущий состав депутатского корпуса, и они не хотят никого нового пропускать, - заявил ЗАКС.Ру Краснянский.

Представитель Горизбиркома полагает, что в случае, если дополнительные выборы не проводились больше года, их назначения можно добиться только через суд.

- К сожалению, мы не можем назначить эти выборы, это не в нашей компетенции. Будь наша воля, давно бы их назначили, - добавил Краснянский.

В штабе Навального попыток повлиять на ситуацию не оставляют. Юрист штаба Михаил Уваров надеется, что помогут жалобы в вышестоящие управления прокуратуры, а также вмешательство ЦИК, которой "навальнисты" также уже сообщили о нежелании проводить допвыборы на местах.

Сергей Еремеев