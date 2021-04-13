Юлию Навальную хотят поставить на профилактический учет в полиции

Полиция намерена поставить жену Алексея Навального Юлию на профилактический учет, сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По словам Ярмыш, об этом Юлии Навальной сообщил участковый. "Ее собираются поставить на профучет как "склонную к совершению административных правонарушений", - добавила Ярмыш.

Алексей Навальный находится в исправительной колонии № 2 Владимирской области: в феврале Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. В СИЗО Навального поставили на учет как "склонного к побегу".

В колонии Навальный испытывает проблемы со здоровьем: сообщалось, что у него сильные боли в спине и проблемы с ногой. МРТ показало, что у него две грыжи и протрузия. У него были скачки температуры до 39 градусов, и в его отряде у нескольких заключенных выявили туберкулез. Кроме того, Навальный рассказывал, что по ночам его регулярно будят из-за проверок сотрудников колонии. В знак протеста против условий содержания он объявил голодовку, которую держит уже 13 дней. По словам соратников Навального, администрация колонии угрожает начать принудительное кормление.