Блошиный рынок в районе "Удельной" хотят узаконить

Глава Выборгского района Петербурга Валерий Гарнец заявил, что районные власти хотят узаконить блошиный рынок у станции метро "Удельная", пишет "Петербургский дневник".

По словам Гарнеца, этот рынок не вписывается в рамки нынешнего законодательства, хотя существует уже давно, и "его все знают".

"На мой взгляд, необходимо организовать все так, чтобы оставить возможность и продавцам, и покупателям взаимодействовать, но в цивилизованном виде. Это было бы интересно и красиво, и мы сохранили бы традицию. Подумаем, как сделать в рамках законодательства", - сказал Гарнец.

В 2012 году журнал Forbes включил блошиный рынок на "Удельной" в топ-10 блошиных рынков мира наряду с барахолками в Токио, Берлине, Нью-Йорке и Лондоне. На минувших выходных сотрудники администрации Выборгского района провели совместный профилактический рейд с муниципалами и полицией.

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