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9:43

Ранним утром силовики обыскивали редакцию и квартиры сотрудников студжурнала DOXA

фото ЗакС политика Ранним утром силовики обыскивали редакцию и квартиры сотрудников студжурнала DOXA

Представители правоохранительных органов Москвы с самого раннего утра приходили с обысками в редакцию студенческого журнала DOXA, а также к редакторам издания Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Владимиру Метелкину и Алле Гутниковой.

"ОВД-Инфо" извещает, что следственные мероприятия связаны с видео о недопустимости ограничения права на протест, которое редакция уже удалила по требованию Роскомнадзора.

Некоторое время назад обыск в редакции завершился, к месту подъехал адвокат Леонид Соловьев, однако внутрь его не пустили, равно как не дали ознакомиться с соответствующими документами.

Главреда DOXA Арамяна увезли на опрос в Следственный комитет.

С каким делом связан утренний визит силовиков к сотрудникам издания, не уточняется.

В Telegram-канале журнала сообщается, что, по словам полицейских, Наташа Тышкевич проходит обвиняемой по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего").

В январе DOXA опубликовал видео об отчислении студентов ввиду их протестной активности. После этого Роскомнадзор потребовал удалить публикацию, узрев в нём призывы к манифестациям, что и было сделано.

 

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