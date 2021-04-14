Площадь пожара на "Невской мануфактуре" сократили до 150 м2

Сотрудники МЧС по-прежнему тушат пожар на "Невской мануфактуре", начавшийся днём 12 апреля: на третий день площадь горения удалось сократить до 150 м2, проинформировали в пресс-служба ГУ МЧС по городу.

На непотушенном участке происходит тление в завалах, уточнили спасатели. В операции задействованы 67 пожарных и 15 единиц техники.

Согласно данным "Яндекс.Карты", движение по Октябрьской набережной от Народной улицы до улицы Крыленко всё ещё перекрыто.

Напомним, накануне ТАСС сообщил о возможном поджоге здания. Кроме того, СК отчитался о задержании гендиректора "Невской мануфактуры" и его заместителя.

Огонь распространился по историческому зданию "Невской мануфактуры" днём 12 апреля - полыхали 10 тысяч кв. метров. Позднее пламя перекинулось и на соседний дом, в котором располагался хостел.

В ЧП погиб один пожарный, ещё несколько его коллег попали в больницы.