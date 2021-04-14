ЗакС отказался обсуждать законопроект о повышении пенсий участникам войны до 200 тысяч рублей

Законодательное собрание Петербурга не захотело включать в повестку заседания 14 апреля проект федерального закона, согласно которому размер ежемесячной пенсии участникам Великой Отечественной войны не может быть ниже 200 тысяч рублей, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

О рассмотрении этого документа просил один из его авторов, беспартийный депутат Максим Резник. Он заявил, что даже если единороссы против этой инициативы, её нужно рассмотреть перед 9 мая.

Помимо Резника соавторами проекта постановления выступили все депутаты фракций КПРФ и "Яблоко". Изначально с инициативой о минимальной пенсии для ветеранов в 200 тысяч рублей выступил политик Алексей Навальный.

В петербургском парламенте этот документ ранее называли "популистским" и "навальнинским". За его включение в повестку проголосовали только 10 депутатов. Ещё один парламентарий воздержался.

Сергей Еремеев

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