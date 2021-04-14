Законопроект о кадетском образовании в Петербурге прошел третье чтение

Петербургский парламент на заседании 14 апреля окончательно принял инициативу группы депутатов "Единой России" о кадетском образовании, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Перед третьим чтением в документ были внесены юридико-технические правки.

Благодаря новому закону, единороссы намерены утвердить в городе основы управления кадетским образованием. В частности, документ устанавливает правила приема учащихся в отдельные бюджетные учреждения и кадетские классы в общеобразовательных школах.

Сергей Еремеев