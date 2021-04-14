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11:07

Бани станут социально значимыми объектами в Петербурге

фото ЗакС политика Бани станут социально значимыми объектами в Петербурге

Законодательное собрание Петербурга решило включить бани в дополнительный перечень социально значимых объектов. Соответствующую инициативу приняли в первом чтении на заседании 14 апреля.

Один из авторов документа, единоросс Денис Четырбок объяснил, что включение в перечень позволит инвалидам добираться до бань на социальном такси. По словам парламентария, в Петербурге до сих пор остались квартиры, в которых нет ванн. 

Голосовавших против законопроекта не было, однако дискуссия все равно развернулась. Беспартийный депутат Максим Резник заявил, что обсуждаемая инициатива нужна, однако много важных вопросов ЗакС обсуждать отказывается. Ранее городской парламент отказался включать в повестку его проект постановления об увеличении пенсий для участников Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей. 

- Вежливые и умные петербуржцы в сентябре скажут "Единой России" - "идите в баню", - сказал Резник. 

На это возразил член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев

- Пошлют ли в баню - это еще бабушка надвое сказала. Пока всё по-другому происходит, много лет уже, - сказал он. 

Депутат от КПРФ Ирина Иванова связала оживление парламентского корпуса с неофициальным началом предвыборной кампании. Она процитировала слова немецкого сатирика Генриха Гейне:

"Кто любит народ, тот должен сводить его в баню". 

Отметим, что также в дополнительный перечень социально значимых объектов Петербурга входят санаторно-курортные, культурно-зрелищные организации, объекты сферы ритуальных услуг, аэропорты и вокзалы.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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