COVID-статистика в РФ пополнилась 8326 новыми случаями

За минувшие 24 часа коронавирусная инфекция была официально диагностирована у 8326 россиян, таким образом, за весь период пандемии заболевание обнаружили у 4 666 209 обитателей страны, отчитались в оперативном штабе.

В лидерах по количеству новых случаев неизменно Москва и Петербург - плюс 1837 и 712 инфицированных. За ними идут Московская область (568), Ростовская область (239) и Нижегородская область (215).

Летальная статистика пополнилась 399 COVID-смертями. Общее количество жертв болезни с начала её распространения достигло отметки 104 000.

Излечились при этом 9447 граждан, всего выздоровели более 4,29 млн россиян.