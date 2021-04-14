Цены на продукты питания в Петербурге за год выросли на 8%

Средний рост стоимости продуктов питания в магазинах Петербурга с апреля 2020 года к середине марта 2021-го составил 8%, сообщил руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Гнедых в своём докладе в Законодательном собрании 14 апреля.

Он уточнил, что рост цен был постепенным. По словам Гнедых, некоторые продукты, напротив, подешевели.

- Например, рыба - снижение на 8%, - отметил докладчик.

Представитель ФНС впервые выступил с отчетным докладом в Мариинском дворце. В частности, руководитель управления рассказал о снижении числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Петербурге.

Сергей Еремеев