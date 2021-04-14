Россияне смогут обменять нереализованные путёвки в Турцию на туры по РФ

Россияне, купившие путёвки в Турцию и Танзанию до отмены авиасообщения со странами, получат возможность обменять их на туры по РФ, сообщается на странице Ростуризма "ВКонтакте".

Порядок обмена при этом не конкретизируется. Узнать подробности операции можно будет на специально организованной по случаю горячей линии.

"На горячей линии туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Также можно узнать телефоны горячих линий всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, и контакты авиакомпаний и консульств, если вы – самостоятельный путешественник", - проинформировали в Ростуризме.

Ранее в ведомстве предлагали россиянам, купившим билеты в Турцию и Танзанию в период с 15 апреля до 1 июня, написать своему туроператору заявление о возврате средств либо переносе отдыха на более поздний срок.

Россия объявила о приостановке перелётов в Турцию с 15 апреля до конца мая. Официальной причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в черноморской стране. Из-за этого, по данным Ассоциации туроператоров России, более полумиллиона туристов из России не смогут воспользоваться забронированными путевками.