Вологодская область обошла Петербург по числу прививочных пунктов

Петербург как регион утратил свое лидерство по стране в том, что касается пунктов вакцинации от коронавируса, чем регулярно гордился губернатор Александр Беглов. После того, как в Вологодской области удвоили число подобных объектов, их теперь насчитывается 171, о чем сообщила пресс-служба регионального правительства.

Столь стремительно расширять "коронавирусную" инфраструктуру позволяют интенсивные поставки двух отечественных вакцин - "Спутника V" и "ЭпиВакКороны". Последняя впервые приехала в регион на прошлой неделе в количестве 8100 доз.

"Особенностью препарата является температурный режим хранения, который позволяет без особых условий перевозить его на дальние расстояния. Первую партию мы направили в районы для проведения вакцинации в отдаленных, в том числе подтопляемых населенных пунктах", - подчеркнул замгубернатора Антон Кольцов.

В свою очередь, в Петербурге работает 134 прививочных пункта и вскоре, как анонсировал ранее Беглов, по согласованию с Минздравом, откроются еще семь.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.